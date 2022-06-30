أول سفينة محملة بالحبوب تغادر ميناء بيرديانسك منذ عدة أشهر

أعلن عن ذلك رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمنطقة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، حيث كتب في قناته على تطبيق “تليغرام” أن السفينة محملة بسبعة آلاف طن من الحبوب وتتوجه إلى دول صديقة، بينما ستضمن سلامة سفينة الشحن السفن والقوارب التابعة لقاعدة نوفوروسيسك البحرية التابعة لأسطول البحر الأسود.

ووفقا له، فإن خليج بيرديانسك والمينا نفسه قد أصبحا آمنين تماما، وعمال الموانئ ومعداتهم جاهزين لإعادة شحن البضائع، بعدما تم تطهير منطقة مياه الميناء من الألغام من قبل الوحدات الهندسية لقاعدة نوفوروسيسك البحرية.

وكان الجيش الروسي قد سيطر على منطقة خيرسون وضاحية آزوف من منطقة زابوروجيه، خلال العملية العسكرية الخاصة لنزع السلاح واجتثاث النازية في أوكرانيا، حيث بدأت الإدارات العسكرية المدنية في العمل بالمناطق التي يسيطر عليها الجيش الروسي، وبدأت القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الروسية البث الحي في تلك المناطق، وتعود العلاقات التجارية إلى مسارها الطبيعي