إصابة 8 أشخاص جراء تحطم طائرة روسية في ياقوتيا

أصيب 8 أشخاص بجروح جراء تحطم طائرة روسية من طراز مي 8 في جمهورية ياقوتيا الروسية.

ونقلت وكالة تاس عن شركة بولار إيرلاينز قولها اليوم: “إن ثمانية أشخاص أصيبوا في تحطم مروحية من طراز مي 8 أمس في منطقة ألدانسكي ياقوتيا ونقلوا إلى مستشفى في ياكوتسك بينهم اثنان في حالة خطيرة.

وكان النائب الأول لرئيس حكومة ياقوتيا دميتري سادوفنيكوف أعلن في وقت سابق أن المروحية المنكوبة كانت تقل ثلاثة من أفراد الطاقم و20 موظفاً في خدمة حماية الغابات إلى منطقة ألدانسكي.

وكان ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح نتيجة هبوط اضطراري لطائرة روسية من طراز “أي إن 30 ” في جمهورية ياقوتيا الروسية في الـ 22 من الشهر الجاري.

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