اتصالات اللاذقية تتابع إحصاء أضرار شبكاتها الهاتفية وأعمال صيانتها

بدأت الشركة السورية للاتصالات – فرع اللاذقية بإحصاء الأضرار الناجمة عن العاصفة، وإزاحة الأعمدة المتسببة بقطع بعض الطرق، وصيانة الشبكات الهوائية المتضررة جراء العاصفة، وذلك بهدف إعادة خدمات الاتصالات للمشتركين تباعاً.

فرع اتصالات اللاذقية ذكر أن عدد الخطوط المتضررة جراء العاصفة بلغت ما يقارب /5000/ خط هاتفي، وأوضح الفرع أن عناصره الفنية مددت كبلا هوائيا بسعة 200 خط هاتفي في قرية برنة التابعة لمركز اتصالات عين البيضا، وأنهت تمديد عدة كوابل هاتفية بسعات 50 خطا هاتفيا و 100 خط، وقامت بتوصيلها بقرية القلوف التابعة للمركز نفسه، إضافة لزرع ثلاثة أعمدة بديلة عن الأعمدة المكسورة في قرية حرفوش التابعة للمركز ذاته، ومددت شبكات هاتفية مختلفة السعات عليها، مضيفاً أن ورشه الفنية قامت بتجليس ثلاث أعمدة أخرى في القرية، ومددت كابلات هاتف على طول المحور الممتد من مفرق الخابورية إلى مفرق الكاملية.