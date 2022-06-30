استمرار قرارات الإيفاد لدور الراحة العمالية في البسيط

دمشق – البعث

أكد حيدر حسن أمين شؤون الخدمات في الاتحاد العام لنقابات العمال أن حجوزات الإيفاد العمالي إلى دور الراحة العمالية في البسيط مستمرة لافتاً إلى الإقبال الكبير خلال فترة العيد حيث تقوم مكاتب النقابات في جميع المحافظات بتأمين الحجوزات المطلوبة بعد أن انتهت من تجهيز وصيانة الشاليهات والموتيلات العائدة لها لتكون جاهزة لاستقبال العمال وعائلاتهم فكانت ورشات العمل تعمل ليل نهار لإنجاز الأعمال وتم الانتهاء منها قبل بدء الموسم وبدأت الاتحادات والنقابات بإيفاد العمال إلى الدور وبأسعار رمزية.

وفيما يخص العمل الخدمي في دور الراحة أشار حسن إلى أن هناك 589 شاليه عائدة إلى اتحادات عمال المحافظات ونقاباتها منها 185 شاليه مؤهلة وضمن الخدمة وتستقبل العمال الموفدين من اتحاداتهم بأسعار رمزية تتناسب مع دخل الموظف وهناك شاليهات يتم العمل على إعادة تأهيلها .

وأضاف حسن نعمل على إكمال أعمال الترميم في العديد من الفيلات والشاليهات التي لم يبدأ العمل بها والتابعة لاتحاد عمال حمص وأدلب واللاذقية درعا ودير الزور والرقة وذلك لاستقبال القسم الأكبر من العمال

وبالنسبة للجانب السياحي أوضح حسن أن هناك 90 شاليه مجهزة بأفضل التجهيزات وبأسعار منافسة لأسعار المناطق المجاورة لدور الراحة العمالية كما يوجد فندق تم ترميمه ويتألف من 36 غرفة وهناك الموتيلات الفندقية وعددها 14 موتيل ومطعم يقدم أفضل الخدمات لرواد الدور وبالنسبة لملحقات المشروع بيّن حسن أنه يوجد مخبز آلي يعمل على تأمين لخبز للمصطافين ولكافة سكان المناطق المجاورة كما يوجد أسواق للبيع تقدم السلع التموينية والاستهلاكية أما مدينة الألعاب فتم العمل على إعادة تأهيلها و صيانتها .

وأكد حسن على أن دور الراحة العمالية بالبسيط تنافس بقوة في السوق السياحية من ناحية الأسعار وجودة الخدمات السياحية حيث يقدم الاتحاد العام لنقابات العمال الدعم لهذه الدور بما يخدم ويناسب الطبقة العاملة رغم النفقات الكبيرة التي يتكبدها حيث تصل نفقات الشالية الواحد من خدمات حوالي 13000ليرة سورية يومياً هذا عدا النفقات الأخرى وفي المقابل يتقاضى نصف هذا المبلغ وبشكل رمزي.