الاحتلال يترك طفلين أحدُهما رضيع في سيارةٍ بعد اعتقال والديهما

الاحتلال يترك طفلين أحدُهما رضيع في سيارةٍ بعد اعتقال والديهما

البعث – وكالات:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم زوجين فلسطينيين من سيارتهما في القدس المحتلة وتركت طفليهما وأحدهما رضيع داخل السيارة يبكيان وحدهما.

وأوضح شاهد عيان قام بتصوير ما جرى، أن قوات الاحتلال أوقفت سيارة الزوجين وأجبرتهما على الخروج منها، بينما تركت طفليهما داخل السيارة وحدهما، دون الاهتمام لهما رغم البكاء الشديد.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال 19 فلسطينياً بينهم أسير محرّر في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، بعد أن اقتحمت مخيم الأمعري وقرية أبو شخيدم في رام الله، وبلدات عنبتا في طولكرم وعرابة في جنين، وقراوة بني حسان في سلفيت ومخيمي العروب في الخليل، وعايدة في بيت لحم وبلدة الخضر جنوبها.

وفي سياق تهجير المواطنين الفلسطينيين، هدمت قوات الاحتلال منزلاً في بلدة يطا جنوب مدينة الخليل.

وأوضح منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور في تصريح صحفي، أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من الجرافات منطقة باروق شرق البلدة وهدمت منزلاً.

ومن جانبهم، جدّد عشرات المستوطنين الإسرائيليين اقتحام المسجد الأقصى في القدس المحتلة من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولاتٍ استفزازية في باحاته بحراسة مشدّدة من قوات الاحتلال، التي اعتدت على اثنين من حراس المسجد وقامت باعتقالهم.

وفي القدس أيضاً، اقتحم مستوطنون أراضي وادي الربابة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى وكسروا أشجار الزيتون.

كذلك اعتدى مستوطنون على أراضي الفلسطينيين الزراعية في بلدة حلحول شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا، أن مستوطنين اقتحموا الأراضي واقتلعوا عدداً من الغراس وأتلفوا محاصيل زراعية.

وفي قرية حوسان غرب بيت لحم، أفاد رئيس مجلس القرية محمد سباتين في تصريح صحفي، بأن مستوطنين أضرموا النار في أراضٍ زراعية بمنطقة “قديس” المستولى عليها من مستوطنة “بيتار عيليت” الجاثمة على أراضي الفلسطينيين، ما أدّى لإحراق المئات من أشجار الزيتون والكرمة.