السفير الجزائري في “دار البعث”.. التأكيد على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين

دمشق – البعث

زار السيد لحسن تهامي سفير جمهورية الجزائر “دار البعث” ظهر اليوم، حيث كان في استقباله الرفيق الدكتور عبد اللطيف عمران المدير العام لدار البعث والزميل بسام هاشم رئيس التحرير.

وتحدث السفير تهامي عن عمق العلاقة التاريخية التي تربط الشعبين الجزائري والسوري، وضرورة مواصلة العمل لتعزيز وتوطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وبالخصوص في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتقوية أواصر التواصل بين رجال الأعمال في البلدين لاستكشاف فرص الشراكة الممكنة.

وقال السفير أن الجزائر ستواصل دعمها للجهود الأممية الرامية لحل الأزمة في سورية، بالحوار بين السوريين، دون أي تدخلات أجنبية، وبما يضمن سيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية، وتطلع الجزائر إلى استعادة سورية لدورها العربي والإقليمي والدولي.

وتحدث الدكتور عمران عن عمق العلاقات التي تربط بين سورية والجزائر، وما يكنه الشعب السوري للشعب الجزائري الشقيق، ودعم سورية للثورة الجزائرية ووقوفها إلى جانبها في الدفاع عن قضاياها في مختلف المحافل والمؤتمرات الدولية، مستشهداً بما قاله السيد الرئيس بشار الأسد قبل أيام عن مكانة وقيمة الجزائر في وعي السوريين خلال مقابلته الأخيرة مع قناة “روسيا اليوم”.

وقدم الرفيق المدير العام عرضاً لواقع العمل الإعلامي في “دار البعث”، والمنصات الإلكترونية المقروءة والمرئية التي ينهض عليها الإعلام الرقمي في الدار، إضافة إلى الصحيفة الورقية “البعث الأسبوعية” التي تصدر صباح كل أربعاء، وكانت وجهات النظر متفقة على أهمية الارتقاء بعلاقات التعاون الإعلامي بين الجانبين لخدمة القضايا المشتركة.