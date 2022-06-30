المهندس عرنوس يبدأ زيارة تفقدية إلى اللاذقية

اللاذقية- مروان حويجة:

بدأ المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء زيارة تفقدية إلى محافظة اللاذقية لمتابعة واقع الأضرار التي خلفتها العاصفة، و اطّلع المهندس عرنوس الذي يترأس الوفد الحكومي على عدد من المشاريع الخدمية و التنموية منها محطة الرستين لتوليد الكهرباء و محطة تصفية مياه الشرب في سد ١٦ تشرين، و يرافقه وزراء الإدارة المحلية و البيئة المهندس حسين مخلوف، والسياحة المهندس محمد رامي مرتيني، والكهرباء المهندس غسان الزامل، والزراعة الدكتور حسان قطنا و الموارد المائية المهندس تمام رعد، كما ترأس المهندس عرنوس خلال الزيارة اجتماع عمل.