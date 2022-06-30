تخت روانجي: من حق سورية الدفاع عن نفسها حفاظاً على سيادتها وسلامة أراضيها

تخت روانجي: من حق سورية الدفاع عن نفسها حفاظاً على سيادتها وسلامة أراضيها

جدّدت إيران تأكيدها أن الحل الوحيد للأزمة في سورية هو بالطرق السلمية وفقاً لمبادئ القانون الدولي والاحترام الكامل لسيادتها الوطنية وسلامة أراضيها، مشدّدة على أن من حقها الدفاع عن نفسها وفق ذلك القانون وميثاق الأمم المتحدة.

وفي جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سورية، أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي أن الانتهاكات لسيادة سورية وسلامة أراضيها مستمرة من خلال احتلال أجزاء من البلاد والعدوان الإسرائيلي والهجمات الإرهابية، مشيراً إلى أن إيران تدين بشدة الانتهاكات المتكرّرة لسيادة وسلامة أراضي سورية.

وشدّد تخت روانجي على ضرورة أن يدين مجلس الأمن صراحة العدوان الإسرائيلي والهجمات الإرهابية ضد سورية.

وبشأن المساعدات الإنسانية، أوضح المندوب الإيراني أن بلاده تدعم إرسال المساعدات الدولية إلى سورية شريطة احترام سيادتها ووحدة أراضيها والأخذ بعين الاعتبار هواجس الحكومة السورية المشروعة، لافتاً إلى أن تنفيذ مشاريع الإنعاش المبكر يعدّ من الأولويات، كما يجب ألا تؤثر الإجراءات القسرية الأحادية الجانب في تنفيذ المشاريع التنموية.

وفيما يتعلق بعمل لجنة مناقشة الدستور أكد تخت روانجي ضرورة أن يكون عملها دون ضغوط خارجية، وأن يقتصر دور الأمم المتحدة على تسهيل هذه العملية التي يجب أن تكون بإدارة الشعب السوري.