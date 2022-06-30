صباغ خلال لقائه السفير البرازيلي بدمشق: أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين

أكد رئيس مجلس الشعب حموده صباغ خلال لقائه اليوم سفير جمهورية البرازيل الاتحادية في سورية فابيو فاز بيتالوكا أهمية تعزيز وتنمية العلاقات بين مجلس الشعب ومجلسي الشيوخ والنواب البرازيليين.

ونوه صباغ بالجهود التي بذلها السفير بيتالوكا منذ تكليفه بمهامه سفيراً للبرازيل في سورية لتطوير مختلف جوانب التعاون بين البلدين الصديقين ولقاءاته المثمرة مع لجنة الصداقة السورية البرازيلية في مجلس الشعب.

ودعا رئيس المجلس السفير بيتالوكا إلى نقل الصورة الحقيقية إلى بلاده حول ما تعرضت له سورية خلال الحرب الإرهابية التي تشن عليها وكذلك الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة عليها والتي شملت مختلف نواحي الحياة.

من جانبه، جدد السفير بيتالوكا التأكيد على موقف بلاده الداعم لسورية في حربها على الإرهاب مبيناً أن السفارة البرازيلية بدمشق لم تغلق أبوابها طيلة سنوات الحرب على سورية واستمرت بتقديم الخدمات للمواطنين من كلا البلدين الصديقين.وأشار السفير بيتالوكا إلى أهمية تعزيز مختلف جوانب التعاون بين بلاده وسورية ولا سيما في المجالات البرلمانية والثقافية منوهاً بالدور الإيجابي الكبير الذي تقوم به الجالية السورية في البرازيل بجميع القطاعات.

حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس الشعب.