ضبط كمية من الكبتاغون المخدّر معدّة للتهريب إلى الأراضي الأردنية

ضبطت الجهات المختصة في درعا اليوم كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة معدة للتهريب خارج البلاد ومخبّأة ضمن سيارة شاحنة كانت تسير على طريق عام دمشق درعا.

وذكر مصدر في الجهات المختصة أن إحدى الدوريات وضمن نطاق عملها في ملاحقة الخارجين عن القانون ضبطت كمية كبيرة من الكبتاغون المخدّر كانت موضوعة ضمن خزان وقود احتياطي لسيارة شاحنة، مبيّناً أن الكمية التي تقدّر بعشرات الآلاف من الحبوب المخدرة كانت معدّة للتهريب إلى الأردن.

وأضاف المصدر: إن الجهات المختصة حجزت السيارة وأحالت المهرّبين إلى القضاء المختص.

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