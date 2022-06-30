مكافحة 1500 هكتاراً من الباذنجان البري في الرقة

الرقة- حمودالعجاج

بدأت زراعة الرقة بمكافحة عشبة الباذنجان البري الضارة المسيطر على مساحة تصل لـ 3 آلاف هكتار.

وبين معاون مدير الزراعة محمد المحمد أن المديرية استهدفت  ١٥٠٠ هكتاراً خلال العام الحالي من هذه النبتة الضارة، حيث تم تقديم المبيدات مجاناً للفلاحين، مشيراً إلى أن انتشار عشبة الباذنجان البري ازداد في السنوات الماضية، وساعد على انتشارها غياب مؤسسات الدولة السورية لفترة طويلة عن الحقول الزراعية الأمر الذي نجم عنه توقف برامج المكافحة الميكانيكية واستخدام المبيدات، ما يهدد الأراضي المروية والمستصلحة بالخروج من الاستثمار الزراعي إذا ما توغل وانتشر هذا النبات الخبيث الذي تنتقل بذوره من خلال مخلفات المواشي أو سكك الحراثة ومن خلال أقنية الري.

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