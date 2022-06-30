منتخب ناشئات السلة يواجه ساموا في نهائي كأس آسيا

ستكون صالة الأمير حمزة في العاصمة الأردنية عمّان اليوم عند الساعة السادسة مساء مسرحاً للمباراة النهائية لبطولة آسيا بكرة السلة للناشئات تحت 16 عاماً (المستوى الثاني) التي ستجمع منتخبنا الوطني ومنتخب ساموا، حيث إن الفائز منهما سيتوّج بطلاً، وبالتالي سيصعد إلى المستوى الأول في النسخة القادمة.

وبعيداً عن نتيجة المباراة فإن عشاق السلة السورية باتوا مقتنعين بما قدمه المنتخب من مستوى مميز في البطولة التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان، فالمنتخب ككادر فني وإداري وتدريبي نجح برسم الفرحة على شفاه السوريين من خلال الانتصارات التي حققها على منتخبات كانت فيما مضى تفوز علينا بفارق كبير، وفي البطولة الحالية، لم يقم أي معسكر خارجي للمنتخب على عكس بقية المنتخبات.

منتخبنا اليوم مطالب باللعب كما تعوّدنا عليه بالهدوء، وعدم الاستعجال بالهجمات، والابتعاد عن ارتكاب “التورن اوفر”، وعدم إهدار الرميات الحرة التي ستكون حاسمة بتحقيق الفوز الذي نريده بالعزيمة والإصرار الذي عوّدتنا عليه لاعبات منتخبنا، ويجب عدم الاستهتار بمنتخب ساموا كون منتخبنا قد فاز في المباراة الافتتاحية عليه بنتيجة (75-63).

مدير المنتخب هلال دجاني أكد لـ “البعث” أن منتخبنا جاهز اليوم لخوض المباراة النهائية، وأن جميع اللاعبات لديهن الطموح لتحقيق اللقب والتأهل للمستوى الأول، مضيفاً: بعد مباراة الأمس في الدور نصف النهائي، وفوزنا على لبنان، رفع سقف طموح اللاعبات، خاصة أننا خسرنا أمام لبنان في البطولة الماضية بفارق 20 نقطة، لكن المنتخب اليوم مع اللاعبات نجح في تغيير صورة السلة الأنثوية، وأتمنى أن يحقق منتخبنا اللقب لإسعاد الجماهير السورية.

الجدير بالذكر أن منتخبنا كان قد بلغ المباراة النهائية بعدما خاض 5 مباريات حقق الفوز في 4 منها، وكان فوز الافتتاحي على ساموا تحديداً في المجموعة الأولى بنتيجة (75-63)، ثم خسر بصعوبة أمام الفلبين (86-92)، وفاز على أندونيسيا بفارق نقطة واحدة (75-74)، ليحل ثانياً في مجموعته ويواجه ثالث المجموعة الثانية، وتفوق على منتخب إيران (59-46)، وفي الدور نصف النهائي أمس تغلب منتخبنا على لبنان (بطل المجموعة الثانية) بنتيجة (78-63).

عماد درويش