وزير الشؤون أمام مجلس الشعب: تم إعداد مشروع قانون الجمعيات

دمشق- سانا:

أوضح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين خلال جلسة مجلس الشعب أن الوزارة تعمل على تطوير قانون العمل رقم 17 وقانون التأمينات الاجتماعية تتم دراسته من قبل مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

ولفت الوزير سيف الدين إلى اصدار قرار يتضمن شروط عمل وترخيص المكاتب الخاصة لتشغيل العمال، وتوفير خدمات توظيف إلكترونية وتم إحداث 4 مكاتب عمل ضمن المدن الصناعية في عدرا ويبرود وحسياء والشيخ نجار لتطبيق أحكام قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية ضمن منشآتها.

ومن أبرز ما جاء في مداخلات الأعضاء التأكيد على أهمية تسهيل اجراءات الاستقالة وتصفية حقوق العاملين الراغبين بذلك وزيادة الاهتمام بدور ومراكز الرعاية الاجتماعية والمسنين وذوي الاعاقة والربط الشبكي بين مؤسستي التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات لتسهيل تقديم الخدمات.

وفي رده على المداخلات أوضح الوزير سيف الدين أن ظاهرة التسول كبيرة وهناك حاجة لتضافر الجهود من قبل الجميع في المجتمع المحلي والمؤسسات والجهات المعنية لمعالجة هذه الظاهرة علماً أنه تم تشكيل لجنة من قبل مجلس الوزراء تضم ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل لإعداد مقترحات لإنهاء ظاهرة التسول وهي قيد المتابعة.

ولفت الوزير سيف الدين إلى أن الوزارة تقوم دورياً بتقييم عمل الجمعيات الخيرية والإشراف عليها لمساعدة ودعم النشيطة منها وإغلاق المتوقفة عن العمل سواء بشكل دائم أو مؤقت في حين تم إعداد مشروع قانون الجمعيات وأصبح جاهزاً بعد دراسته من قبل عدد من اللجان.