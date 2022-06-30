قطنا يتابع الأضرار الزراعية في اللاذقية

أكد وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا أن الأضرار الناجمة عن العاصفة التي حدثت قبل أيام في اللاذقية تركزت على مصدات الرياح وأشجار ضخمة معمرة أدى سقوطها على الأشجار المحيطة إلى تساقط ثمار الحمضيات والزيتون بنسبة 10 إلى 15 بالمئة من حجم الإنتاج.

مشيراً في تصريح للصحفيين إلى أنه اطلع على بساتين الحمضيات والزيتون والبيوت البلاستيكية والمناحل وحقول اللوزيات ومدجنة وتبين أن الأضرار التي لحقت بالبيوت البلاستيكية ناتجة عن تطاير الغطاء البلاستيكي وتعرض الهيكل الحديدي للضرر.

ولفت الوزير قطنا إلى أن العمل جار لحصر الأضرار وإعداد جداول اسمية للفلاحين المتضررين وسيكون هناك جلسة حوارية لدراسة الإجراءات الواجب القيام بها لمساعدة الفلاحين في تعويض الأضرار.