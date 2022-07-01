الشحات مبروك يتبرأ من أفلامه !

عبر الفنان وبطل كمال الأجسام المصري الشحات مبروك عن ندمه على مشواره السينمائي، وشعوره بالتعرض للخداع بسبب الأفلام التي قدمها، وأوضح الشحات مبروك في مقابلته مع الإعلامية ياسمين عز أنه قدم 21 فيلما لا يحب منها سوى 4 فقط، المرشد، دائرة الانتقام، الشجعان وأمريكا شيكا بيكا”.

مبيناً أنه رياضي بطل كمال أجسام وتم إدخاله الفن والسينما من أوسع الأبواب في فيلم المرشد، ولم يكن على دراية بكواليس صناعة السينما مثلما أصبح الآن، وأنه ذهب إلى الأفلام غير راض عنها، قليلة التكلفة، وأن صناع الفيلم كانوا يمنحوه أدوار ثانوية ولا قيمة له ويظهر بشكل الـ”العبيط”حسب وصفه، مؤكداً أنه لم يكن مدركا أنه يصنع أفلام سيئة.