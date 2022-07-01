الصحة العالمية تدعو أوروبا لتكثيف جهودها ضد جدري القردة

دعت منظمة الصحة العالمية اليوم أوروبا إلى تحرك عاجل للحد من تفشي جدري القردة في دولها مع ازدياد عدد المصابين ثلاثة أضعاف منذ أسبوعين في القارة العجوز.

ونقلت فرانس برس عن المدير الإقليمي للمنظمة هانس كلوغه دعوته الدول الأوروبية إلى تكثيف جهودها في الأسابيع والأشهر المقبلة لتجنب توطن جدري القردة في منطقة جغرافية أكبر.

وقال مدير منظمة الصحة في أوروبا في بيان له: من الواجب القيام بتحرك عاجل ومنسق إذا أردنا إحداث تغيير في السباق ضد تفشي المرض، كما أفادت معطيات منظمة الصحة بأن أوروبا سجلت أكثر من 4500 إصابة مؤكدة أي أكثر بثلاثة أضعاف مما سجل في منتصف حزيران، وباتت أوروبا بؤرة لانتشار جدري القردة وتضم 31 بلداً أو منطقة سجلت فيها حالات بهذا المرض.

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