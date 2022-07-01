عدة ضبوط تموينية لمديرية التجارة الداخلية في درعا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا تسعة ضبوط تموينية طالت مخابز وسائق سرفيس ومحلا للمواد الغذائية وذلك وفقا للمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.

وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك يحيى عبد الله  أن الضبوط التي تم تنظيمها أمس طالت صاحب مخبز دحدل في نوى بمخالفة نقص وزن ربطات الخبز وتغريمه بمبلغ 484ر2 مليون ليرة سورية وصاحبي مخبزي المسيفرة للمخالفة نفسها وتم تغريم الأول بمبلغ 726 ألف ليرة والثاني بـ 660 ألف ليرة.

وأضاف إن دوريات حماية المستهلك نظمت ضبوطا بحق صاحب مخبزي نصيب والجولان بالشيخ مسكين بمخالفة إنتاج خبز سيئ الصنع وصاحبي مخبزي العامر والمصري في تسيل بمخالفة الاخلال بمواعيد العمل.

وأوضح عبد الله أن الضبوط طالت سائق سرفيس على خط درعا الشيخ مسكين بمخالفة عدم الإعلان عن بدل أجور نقل الركاب ومحلا للمواد الغذائية في انخل بمخالفة إبراز فواتير شراء غير نظامية وتم سحب أربع عينات لمواد غذائية من أسواق مدينة درعا لتبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية والقرارات النافذة.

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