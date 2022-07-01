غزال القوى يبحث عن ميدالية متوسطية رغم جملة الصعوبات

سيكون بطلنا العالمي في الوثب العالي مجد الدين غزال أمام اختبار صعب عندما يخوض مساء اليوم نهائيات المسابقة في دورة المتوسط التي تستضيفها الجزائر، حيث يعوّل على غزال لتحقيق الميدالية الثانية لرياضتنا في الدورة الحالية بعد ضمان الملاكم أحمد غصون فضية وزن 75كغ على الأقل.



المدرّب الخبير عماد سراج الذي أشرف على تدريب غزال لسنوات قبل أن يترك المهمة مؤخراً أكد لـ”البعث” أن دورة المتوسط ذات أهمية كبيرة للاعبنا المتميز، وذلك للحفاظ على الميدالية الذهبية التي حققها في الدورة السابقة عام 2018 في تاراغونا الإسبانية، مضيفاً: رغم الظروف الصعبة التي يعانيها غزال تدريبياً وفنياً في ظل عدم وجود مدرب منذ توقفي عن متابعة الإشراف عليه قبل 5 أشهر، ومع الشكر لمتابعة المدرب محمد الملا خلف لتواجده ودعمه لمجد وتسهيل بعض الصعوبات ومدّ يد العون في التدريب، إلا أن الطموح هو تحقيق ميدالية بالتأكيد.

وأشار سراج إلى أن العمل الإداري وتفاصيله تقع على كاهل اللاعب أيضاً بعيداً عن اتحاد اللعبة، ما أدى لظهور الكثير من الصعوبات، لافتاً إلى أن هناك إصراراً وعزيمة على تحقيق إنجاز في هذه الدورة، خاصة وأن ثبات مستوى مجد غزال خلال الملتقيات الأخيرة ورغم تواضع بعض الأرقام إلا أنها مؤشر للمنافسة على إحدى الميداليات البراقة بوجود منافسين من دول (إيطاليا، اليونان، إسبانيا، المغرب، تركيا، فرنسا) لتبقى ظروف البطولة وتوفيق اللاعبين هي الفاصل في خطف إحدى الميداليات الثلاث.

وكشف سراج أن الغزال مؤهل لبطولة العالم لألعاب القوى والمقررة في أمريكا بعد أقل من 15 يوماً من مشاركته في دورة المتوسط.

يذكر أن غزال سبق له التتويج بذهبية النسخة الماضية لدورة المتوسط التي جرت في إسبانيا بعد أن وثب وقتها 228 سم.

المحرر الرياضي