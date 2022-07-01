قوات الاحتلال تعتدي على موكب تشييع

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على الفلسطينيين غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية خلال مشاركتهم في موكب تشييع.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية ان قوات الاحتلال اعتدت بالرصاص وقنابل الغاز السام على الفلسطينيين خلال مشاركتهم في موكب تشييع لجثمان سيدة فلسطينية أثناء مرورهم عبر المدخل الرئيس للبلدة.

وكانت قوات الاحتلال اعتدت في وقت سابق اليوم على ممتلكات الفلسطينيين في مدينة أريحا بالضفة الغربية بعد اقتحامها لقرية العوجا شمال المدينة واستيلائها على معدات وآليات زراعية وصهريج مياه فيها تعود للفلسطينيين.