مباراة مصيرية لمنتخب سلة الرجال في تصفيات المونديال

ينتظر عشاق السلة السورية اليوم مباراة منتخبنا الوطني للرجال، عندما يستضيف على أرض صالة الحمدانية في حلب منتخب البحرين ضمن النافذة الثالثة (الأخيرة) من تصفيات المجموعة الرابعة المؤهلة للدور النهائي المؤهل لكأس العالم المقبلة.

منتخبنا يدخل المباراة الساعة السادسة مساء رافعاً شعار الفوز فقط، ليضمن حجز إحدى بطاقات التأهل للدور الثاني وحجز البطاقة الثالثة عن المجموعة، وستكون الكلمة الفصل للاعبين الذين يخوضون اللقاء أمام الجماهير المتعطشة لتحقيق أول انتصار لسلتنا على أرضنا بعد غياب طويل عن اللعب.

منتخبنا استعد بشكل جيد بقيادة المدرّب الإسباني خافيير خواريز كريسبو الذي عمد إلى تحسين النواحي الدفاعية والسرعة بنقل الكرة بالهجوم، معتمداً على لاعبين أثبتوا جدارتهم هذا الموسم، إضافة لوجود المحترف الأميركي أمير جبار، لكن منتخبنا سيفتقد بسبب الإصابة خدمات العملاق عبد الوهاب الحموي الذي سيشكل غيابه مشكلة في الحالة الدفاعية، كما سيغيب مجد عربشة الذي تعرض يوم أمس للإصابة أثناء التدريبات، رغم ذلك فإن بقية اللاعبين يبدون جاهزين لتحقيق الفوز الذي سيكون بوابة عبور للقاء الأهم والأقوى مع إيران يوم الاثنين المقبل.



من جهته المنتخب البحريني يريد تعويض ما فاته، حيث استدعى ثلاثة لاعبين محترفين غابوا عن مباراة الذهاب التي فاز بها منتخبنا (80-64) كون الفوز سيعطي البحرين الأمل بالمنافسة على حجز البطاقة الثالثة المؤهلة عن المجموعة.

يُشار إلى أن منتخبنا خسر في النافذة الأولى مع منتخب كازاخستان في أستانا (74-84) وخسر في دمشق (71-81) وفي النافذة الثانية فاز على البحرين في المنامة (80-64) وخسر في طهران أمام المنتخب الإيراني بفارق 12 نقطة (68-80).

عماد درويش