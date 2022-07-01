منتخبنا السلوي يخسر أمام”البحرين”

خسر منتخب سورية بكرة السلة للرجال أمام منتخب البحرين بنتيجة 76-67 نقطة في افتتاح منافسات النافذة الثالثة من تصفيات كأس العالم وذلك في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على أرض صالة الحمدانية بحلب.

الربع الأول انتهى بتقدم منتخب البحرين بواقع 20-8 نقاط وتعادل المنتخبان في الربع الثاني 19-19 نقطة وجاء الربع الثالث لمصلحة منتخبنا 21-15 نقطة فيما جاء الربع الرابع لمصلحة البحرين 19-22 والذي حسم المباراة بنتيجة 67-76.

وسيلتقي منتخبنا مع نظيره الإيراني في الصالة ذاتها بمباراته الثانية ضمن هذه النافذة يوم الاثنين المقبل.

وخسر منتخبنا أمام نظيره الكازاخي في مباراة الذهاب ضمن النافذة الأولى بالتصفيات بنتيجة 74-84 نقطة خلال لقائهما في العاصمة الكازاخية نور سلطان كما خسر في مباراة الإياب ضمن النافذة ذاتها والتي جمعتهما في مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق بنتيجة 71-81 نقطة.