هيئة التميز والإبداع تطلق برنامجاً أكاديمياً جديداً لخريجي المركز الوطني للمتميزين

أطلقت هيئة التميز والإبداع اليوم برنامجاً أكاديمياً جديداً يضاف إلى عائلة البرامج الأكاديمية الخاصة بخريجي المركز الوطني للمتميزين في مجال النمذجة والتحليل الاقتصادي في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق.

وأكد الدكتور شادي العظمة مدير إدارة البرامج الأكاديمية في الهيئة أن البرنامج يهدف إلى تأهيل نخبة من الكوادر عالية التأهيل والقادرة على تحليل العوامل الاقتصادية والمالية والمساعدة في رسم السياسات والبرامج الاقتصادية وتطوير الحلول التي تساهم في تنمية وتطور المجتمع.

كما بين الدكتور العظمة أن البرنامج يتميز بتركيزه بشكل رئيس على جانب البحث العلمي من خلال تزويده للطالب بمنهجية البحث العلمي في العلوم الاقتصادية والتركيز على تطوير المهارات البحثية خلال السنوات الدراسية.

وأشار الدكتور العظمة إلى أن البرنامج يتضمن مجموعة من التخصصات النوعية وهي (اقتصاديات النمو والتنمية والاقتصاد الدولي والهندسة المالية والاقتصاد القياسي والنمذجة واقتصاديات الموارد البشرية).