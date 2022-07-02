احتجاجات في أمريكا إثر قتل الشرطة لشاب من أصل إفريقي

أثار مقتل شاب أمريكي من أصل إفريقي أصيب بعشرات الرصاصات التي أطلقتها الشرطة مؤخرا في مدينة أكرون بولاية أوهايو الأمريكية، تظاهرات غاضبة يوم الجمعة.

وقتل الشاب جايلاند ووكر (25 عاما) أثناء فراره من الشرطة بعد محاولة اعتقاله لارتكابه مخالفة مرورية.

وقالت شرطة المدينة: إن “تصرفات المشتبه به دفعت عناصر الشرطة إلى تقدير وجود تهديد مميت في ممارساته”، وأطلقوا النار من أسلحتهم فقتلوه، وعثروا على سلاح في السيارة التي تركها السائق الفار.

وأكدت وسائل إعلام محليةأن ثمانية شرطة أطلقوا على الشاب الفار أكثر من 90 رصاصة.

وقالت منظمة “حياة السود مهمة” على “تويتر”، إن الشاب أصيب 60 مرة.

وطالبت عائلة ووكر السلطات يوم الخميس بتوضيحات، بينما بدأ متظاهرون يتجمعون منذ الأربعاء خارج مبنى البلدية ومركز الشرطة في أكرون.