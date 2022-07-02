استشهاد شرطي بنيران”مسلحين”.. وإبطال مفعول عبوة ناسفة في درعا

استشهد شرطي من قوى الأمن الداخلي جراء إطلاق النار عليه بشكل مباشر من قبل مسلحين مجهولين في بلدة خربة غزالة بريف درعا الشمالي الشرقي.

وبين قائد شرطة محافظة درعا العميد زياد المحمد أن مسلحين ملثمين على دراجة نارية أطلقوا النار على عنصر شرطة من مرتبات ناحية خربة غزالة أثناء ذهابه إلى عمله بالقرب من دوار المقبرة ما أدى إلى استشهاده على الفور.

من جهة أخرى فقد تعاملت وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري مع عبوة ناسفة زرعها إرهابيون بحي السبيل وسط مدينة درعا.

حيث قامت وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري وبعد تلقي بلاغ بوجود عبوة ناسفة زرعها إرهابيون قرب مدرسة الأموية بحي السبيل وسط المدينة، التعامل معها وتفجيرها، وذلك بعد أن تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، ولم تقع أي أضرار مادية تذكر.