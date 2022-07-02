“النقل”: دراسة تطوير الانتاج وتجاوز أضرار العدوان بمرفأ اللاذقية

الأهمية الاقتصادية لمرفأ اللاذقية، وسبل تطوير وتنمية حركة الملاحة البحرية وعائداته كانت أبرز عناوين اجتماع مجلس إدارة الشركة العامة للمرفأ اليوم في اللاذقية.

وزير النقل م. زهير خزيّم أكد أهمية ودور مجالس الإدارة في رسم سياسة واستراتيجية العمل في المؤسسة ، وأهمية التركيز على المشاريع الإنتاجية، ورؤى تجاوز الأضرار الناجمة عن الاعــتداءات الإسرائـيليية التي استهدفت المرفأ خلال الأشهر السابقة، وضرورة ومكافأة العمال المنتجين واستقطاب الكوادر والحفاظ عليها والاهتمام بالتدريب والتأهيل المستمر لها، وتشجيع الاستثمار والقطاع الخاص في عملية تطوير مشاريع المرفأ ، كما تم التأكيد على متابعة إنجاز أعمال المخابر المركزية واعتماديتها، كما نوه خزيّم بالاستمرار والعمل بكل المستويات لدعم إجراءات السلامة والأمان في كل مراحل عمل المرفأ.