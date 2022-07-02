ثلاثة باصات نقل داخلي للقنيطرة

القنيطرة – محمد غالب حسين

خصصت وزارة الإدارة المحلية محافظة القنيطرة بثلاث باصات للنقل الداخلي لتعزيز وسائط النقل للمواطنين.

وذكر أمين سر مجلس مدينة القنيطرة علي الراضي أنه بعد إجراءات تسجيل هذه الباصات، سيتم تشغيلها على خط دمشق القنيطرة أو على الخطوط الداخلية بالمحافظة استناداً لقرار لجنة نقل الركاب.

يُشارُ إلى أن العدد الإجمالي لباصات القنيطرة أصبح (١٣) باصاً لو أحسن المعنيون استثمارها لكانت خففت من أزمة النقل في المحافظة التي يعاني منها أبناء القنيطرة على الرغم من وجود أكثر من مئتي سرفيس مسجل على خط دمشق القنيطرة وخطوط المحافظة الداخلية إضافة إلى شركة نقل خاصة .