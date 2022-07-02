ذهبيتان وفضية لرياضتنا في المتوسط… والحصيلة مرشحة للزيادة

نجحت بعثة رياضتنا في تسجيل حضورها على جدول ميداليات دورة ألعاب المتوسط المقامة حاليا في مدينة وهران الجزائرية، حيث كانت الحصيلة السورية متميزة أمس الجمعة وبلغت ذهبيتين وفضية.

الذهبية الأولى كانت من نصيب منتخبنا الوطني للفروسية الذي تمكن من انتزاع المركز الأول في مسابقة الفرق بكل جدارة واستحقاق ، فاستطاع فرسان منتخبنا( أحمد حمشو، عمرو حمشو، شادي غريب ، ليث علي) تجاوز المنتخبات المنافسة بأفضل طريقة، ليحققوا انجازا تاريخيا للعبة التي كانت

تمتلك سابقا فقط ذهبية الفارس الذهبي الشهيد باسل الأسد في مسابقة الفردي في الدورة المتوسطية العاشرة التي أقيمت في اللاذقية عام 1987 وفضية الفرق حينها.

أما الذهبية الثانية فحققها ملاكمنا أحمد غصون في وزن 75 كغ بعد تغلبه على الملاكم الجزائري يونس النموشي بالنقاط ، ليحافظ غصون على الذهبية للدورة الثانية على التوالي بعد دورة تاراغونا عام 2018.

ولم يخيب لاعب منتخبنا الوطني في ألعاب القوى مجد الدين غزال الآمال وحقق فضية منافسات الوثب العالي بعد أن قفز لارتفاع 222 سم وبفارق 2 سم فقط عن صاحب المركز الأول ، مع العلم أن غزال حقق هذا العام رقما أفضل من ذلك بعد أن وثب ل226 سم.

عموما الحصيلة السورية في الدورة مرشحة للزيادة، فلاعبو منتخبنا الوطني للفروسية سيشاركون اليوم في مسابقة الفردي والحظوظ كبيرة في انتزاع ميدالية أو أكثر، كما سيكون رباعنا الأولمبي معن أسعد مرشحا لانتزاع ذهبية وزن +102 كغ في منافسات رفع الأثقال التي ستقام يوم الاثنين المقبل.

المحرر الرياضي