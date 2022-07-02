كهرباء الطاقة الشمسية في إسبانيا تتراجع 50%

يهدد خفوت أشعة الشمس في إسبانيا كهرباء الطاقة الشمسية بالهبوط إلى النصف، حسبما ذكر محللون لمجلة “بي في”

وواجهت الدولة الأوروبية أكبر انخفاض لأشعة الشمس منذ 28 عامًا، في شهر آذار الماضي، بينما زادت بنسبة 45% في ألمانيا وباقي دول البلقان.

وقد انخفضت أشعة الشمس في إسبانيا خلال آذار الماضي، بنسبة 50%، وهي أقلّ مستوى لها منذ عام 1994،وهذا يعني تراجع الكهرباء المولّدة إلى النصف”.

لذلك يمثّل انخفاض أشعة الشمس بصورة حادّة في أسبانيا تحديًا لكل من مطوّري المشروعات والمستثمرين، وأيضًا عقبة في سبيل استقلال سوق الطاقة الأوروبية، ومستهدفات تحقيق الحياد الكربوني.