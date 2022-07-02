مالية درعا تفتتح كوة لرسم جواز السفر المستعجل

افتتحت مديرية مالية درعا كوة جديدة في مركز جباية المجمع الحكومي تختص باستيفاء رسم جواز السفر المستعجل.

وبين رئيس قسم الخزينة بمديرية المالية مخلص العمارين أن الكوة ستسهم بتخفيف الازدحام عن فرع المصرف التجاري السوري الذي شهد اكتظاظاً خلال الأيام القليلة الماضية مبيناً أن الكوة الجديدة بجانب بناء الهجرة والجوازات.

وأشار إلى أنه من باب الحرص على تسهيل معاملات المواطنين وإنجازها بالسرعة المطلوبة سمحت مالية درعا بتسديد رسم جواز السفر المستعجل في مبنى المديرية أيضا.

ولفت عدد من المواطنين القادمين لدفع رسوم جوازات السفر إلى أن افتتاح الكوة الجديدة اختصر عليهم الوقت وخفف من الأعباء المادية المترتبة عليهم بسبب التنقل بين بناء الهجرة وفرع المصرف التجاري بالبانوراما.