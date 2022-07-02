مرتزقة الاحتلال التركي يعتدون بالمدفعية على مناطق سكنية بريف الرقة

جدد مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية عدوانهم على المناطق السكنية بريف الرقة الشمالي ما أسفر عن خسائر بممتلكات الأهالي.

وذكرت مصادر محلية أن مرتزقة الاحتلال التركي من الإرهابيين استهدفوا من مناطق انتشارهم في القرى الواقعة على الشريط الحدودي مع تركيا بالمدفعية الثقيلة محيط قرية أعيوة والطريق الدولي إم فور بريف الرقة الشمالي.

وأشارت المصادر إلى أن الاعتداءات تسببت بوقوع دمار في بعض المنازل وسط حالة من الهلع والخوف لدى الأهالي نتيجة القذائف وأصوات الانفجارات العنيفة.