مرتزقة الاحتلال التركي يقصفون مناطق سكنية بريف الرقة.. ومقتل مسلح من ميليشيا(قسد)

جدد مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية عدوانهم على المناطق السكنية بريف الرقة الشمالي ما أسفر عن خسائر بممتلكات الأهالي.

وذكرت مصادر محلية أن مرتزقة الاحتلال التركي من الإرهابيين استهدفوا من مناطق انتشارهم في القرى الواقعة على الشريط الحدودي مع تركيا بالمدفعية الثقيلة محيط قرية أعيوة والطريق الدولي إم فور بريف الرقة الشمالي، كما أشارت المصادر إلى أن الاعتداءات تسببت بوقوع دمار في بعض المنازل وسط حالة من الهلع والخوف لدى الأهالي نتيجة القذائف وأصوات الانفجارات العنيفة.

من جهة أخرى فقد قتل مسلح من ميليشيا (قسد) المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي وأصيب آخرون في ريف الرقة الشرقي.

وذكرت مصادر محلية أن هجوماً بالأسلحة الرشاشة نفذه مجهولون استهدف سيارة تقل عدداً من مسلحي ميليشيا(قسد)على طريق المنخر شرق الرقة ما أدى إلى مقتل مسلح من الميليشيا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

وفي سياق آخر أفادت مصادر محلية بأن مجموعة مسلحة تابعة لميليشيا(قسد) شنت حملة مداهمات داخل بلدة الكرامة شرق مدينة الرقة واختطفت على إثرها عدداً من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة وسط حالة من الخوف والذعر في صفوف أهالي البلدة.