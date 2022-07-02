دونيتسك: خسائر فادحة للقوات الأوكرانية

نقل موقع روسيا اليوم عن سلطات دونيتسك قولها اليوم في بيان إنه تمت تصفية 60 جندياً أوكرانياً وتدمير سبع مركبات قتالية وخمس ناقلات جند مدرعة للقوات الأوكرانية .

وأشارت السلطات إلى أن الجانب الأوكراني يواصل ترويع السكان المدنيين في الجمهورية حيث شن ضربات مدفعية مكثفة على المناطق السكنية والبنية التحتية المدنية في أراضي الجمهورية.

وكانت سلطات دونيتسك أعلنت في وقت سابق اليوم أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي دونيتسك 43 مرة خلال الليلة الماضية ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين.

ونقلت وكالة نوفوستي عن السلطات قولها “إن القوات الأوكرانية أطلقت 327 قطعة من القذائف والصواريخ المختلفة على أراضي دونيتسك ما أسفر عن مقتل مدنيين في مدينة ياسينوفاتايا وإصابة 20 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في منطقتي كويبيشيفسكي وبيتروفسكي في العاصمة دونيتسك وفي ياسينوفاتايا”

ولفت البيان إلى تضرر 19 مبنى سكنياً في منطقتي كيروفسكي وكويبيشيفسكي في دونيتسك وفي مدينة ماكييفكا.