إخلاء ضواحي سيدني تحسبا لتكرار الفيضانات المدمرة بعد أمطار غزيرة

دعت السلطات الأسترالية آلاف السكان بضواحي سيدني إلى إخلاء منازلهم، اليوم الأحد، بعد تسبب الأمطار الغزيرة في ارتفاع منسوب مياه الفيضانات فيما وصفته السلطات بحالات طوارئ تهدد الحياة.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرا من صعوبة الطقس جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات والرياح، التي تصل سرعتها إلى 90 كيلومترا في الساعة، على طول ساحل المدينة الأسترالية الأكثر اكتظاظا بالسكان، وأجزاء أخرى من ولاية نيو ساوث ويلز.

وقالت السلطات إن سد “واراجامبا” في غرب سيدني بدأ يفيض خلال الليل، وإن ذروة هذه الموجة ستكون مماثلة للفيضانات المدمرة التي شهدتها المنطقة في مارس من العام الماضي.

وأصدرت السلطات أوامر لسكان عدد من الضواحي بالإخلاء، لكن ستيف كوك، وزير أجهزة الطوارئ، قال إن السكان لا يحتاجون إلى الانتظار حتى يطلب منهم المغادرة.

وذكرت سلطات الطوارئ أنها أجرت 29 عملية إنقاذ بسبب الفيضانات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وافتتحت مراكز إجلاء في عدة مناطق غربي سيدني.

وطالبت السلطات السكان بتجنب أي سفر غير ضروري، بما في ذلك بواسطة وسائل النقل العام، مع وجود بعض الطرق التي غمرتها المياه بالفعل، والبعض الآخر معرض لخطر فيضانات مفاجئة.