إيران تختبر بنجاح أول قطار محلي الصنع

ونقلت وكالة فارس عن الرئيس التنفيذي لشركة مترو طهران مسعود درستي قوله: “مع دخول القطار الوطني الخدمة ستزداد الطاقة الاستيعابية اليومية للركاب في المترو من مليون ونصف إلى ما يتراوح بين 7 و 10 ملايين شخص” موضحاً أن هذا المشروع بدأ منذ عامين وتصل نسبة الصناعة الوطنية فيه إلى 85 بالمئة.

وأشار درستي إلى أنه في حال الموافقة الدولية النهائية سيدخل عقد إنتاج العربات مرحلة التنفيذ محلياً وهذا أحد النجاحات الكبيرة في هذا المجال.