القوات الروسية وقوات لوغانسك تحرر مدينة لوغانسك بالكامل

موسكو – وكالات

تمكنت القوات الروسية وقوات لوغانسك اليوم من تحرير مدينة لوغانسك بالكامل وذلك عقب مواجهات عنيفة شهدتها منطقة ليسيتشانسك التي كانت آخر معقل للنازيين الأوكران الذين فجروا ودمروا بعض المباني الإدارية المهمة، بما فيها مبنى المحافظة، أثناء انسحابهم من المدينة.

وأبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الرئيس فلاديمير بوتين بتحرير كامل تراب جمهورية لوغانسك الشعبية من القوات الأوكرانية”.

وأشار وزير الدفاع، إلى أنه نتيجة للعمليات العسكرية الناجحة، فرضت وحدات الجيش الروسي بالتعاون مع فصائل قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، سيطرتها كاملة على مدينة ليسيتشانسك وعدد من المناطق والمراكز السكنية المجاورة.

ومن بين هذه المراكز ذكر الوزير شويغو، بيلوغوروفكا ونوفودرووجسك ومالوريازانتسيفو وبيلايا غورا. وبلغت مساحة الأراضي التي تم تحريرها في اليوم الماضي، 182 كلم مربع.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم أمس، أن طلائع القوات الروسية وقوات لوغانسك قد دخلت مدينة ليسيتشانسك، وخلال الأيام الثلاثة الماضية، تمكنت من السيطرة على مصفاة النفط في ليسيتشانسك، ومنجم ماتروسكايا، ومصنع الجيلاتين، كما سيطرت على منطقة توبوليفكا السكنية.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية للأنباء، في وقت سابق، عن مصدر مقرب من القوات الشعبية إن “آخر ما تبقى من القوات الأوكرانية في ليسيتشانسك تعرض لهجوم مكثف”، وأضاف: “سيُهزمون في وقت قريب إذا لم يستسلموا”.

وتمثل سيطرة القوات الروسية والقوات الشعبية على لوغانسك أحدث انتكاسة للقوات الأوكرانية في شرق البلاد، وتتزامن المعارك هناك مع دعوة كييف الدول الغربية لإرسال مزيد من الأسلحة، قائلةً إن الجيش الروسي يتفوق على قواتها.

يُشار إلى أنه يعيش نحو 4 ملايين في الجزء المحرر من إقليم دونباس الذي يشمل أجزاء من مقاطعتي دونيتسك، ولوغانسك بشرق أوكرانيا.

وتم تأسيس التشكيلات العسكرية الشعبية الموالية لروسيا، من فصيلين أساسيين، هما قوات دونباس الشعبية التي أسسها بافيل جوباريف، الذي تم انتخابه “حاكم الشعب” في مقاطعة دونيتسك، وقوات لوغانسك الشعبية التي شُكلت بعد فترة وجيزة في مقاطعة لوغانسك.