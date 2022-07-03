حمشو وغريب يحرزان ذهبية وفضية مسابقة فردي قفز الحواجز بدورة المتوسط

ونال فارسانا الميداليتين المذكورتين بعد أن تألقا في الجولة الثانية من المباراة النهائية للمسابقة من حيث الزمن ودون أخطاء وتصدرهما للشوط الأول.

وأقيمت هذه المنافسات بمشاركة 28 فارساً حيث خاضها فارسانا حمشو وغريب بجدارة ووسط تحد كبير لاعتلاء منصة التتويج وكان لهما ما أرادا ليزيدا غلة ميداليات المتوسط إلى خمس.

وكان منتخبنا لفروسية قفز الحواجز حقق الميدالية الذهبية للفرق وحقق الملاكم أحمد غصون ذهبية وزن 75كغ ومجد الدين غزال فضية مسابقة الوثب العالي.