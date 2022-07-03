شويغو يبلغ الرئيس الروسي بتحرير كامل أراضي جمهورية لوغانسك

البعث – وكالات:

أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الرئيس فلاديمير بوتين بتحرير أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل.

وجاء في بيان وزارة الدفاع، اليوم الأحد: “اليوم، 3 تموز 2022، أبلغ وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، القائد الأعلى للقوات المسلحة للاتحاد الروسي فلاديمير بوتين بتحرير كامل تراب جمهورية لوغانسك الشعبية من القوات الأوكرانية”.

وأشار وزير الدفاع، إلى أنه نتيجة للعمليات العسكرية الناجحة، فرضت وحدات الجيش الروسي بالتعاون مع فصائل قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، سيطرتها كاملة على مدينة ليسيتشانسك وعدد من المناطق والمراكز السكنية المجاورة.

ومن بين هذه المراكز ذكر الوزير شويغو، بيلوغوروفكا ونوفودرووجسك ومالوريازانتسيفو وبيلايا غورا. وبلغت مساحة الأراضي التي تم تحريرها في اليوم الماضي، 182 كلم مربع.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق اليوم أن قوّاتها أحكمت الطوق على مدينة ليسيتشانسك في جمهورية لوغانسك، وتخوض معارك داخل المدينة من أجل اكتمال هزيمة وحدات العدو المحاصرة هناك.

جاء ذلك في إفادة صحفية للمتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، الذي أوضح أن مجموعة من القوات الأوكرانية محاصرة بالكامل في “مرجل” جديد، وأضاف: إن قوات للجيش الروسي والشرطة الشعبية في لوغانسك حرّرت خلال اليوم الماضي 3 بلدات في محيط ليسيتشانسك.

وذكر المتحدث أن 38 جندياً معظمهم من السكان المحليين الذين تم تجنيدهم قسراً في صفوف القوات الأوكرانية استسلموا في المنطقة خلال اليومين الماضيين فقط.

وأكد كوناشينكوف أن القوات الأوكرانية تتكبّد خسائر جسيمة على جميع المحاور وذكر أنه في منطقة مارينكا بدونيتسك، فقد اللواء الآلي 54 الأوكراني أكثر من 60 في المائة من أفراده ومعداته.

وأدّت الغارة التي شنّتها القوات الجوية الروسية على قاعدة للمرتزقة الأجانب في الضواحي الشمالية لمدينة نيكولايف، إلى مقتل ما يصل إلى 120 فرداً.

وفي منطقة خاركوف، دمّر سلاح الجو الروسي في ضربة بأسلحة عالية الدقة، نقطة تمركز لواء الدفاع الإقليمي المنفصل 127 للقوات الأوكرانية.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية طائرتين أوكرانيتين من طراز Su-25s في خاركوف ونيكولايف خلال اليوم الماضي، كما اعترضت 8 قذائف من راجمات الصواريخ، بما في ذلك أربعة صواريخ من منظومة “هيمارس” الأمريكية، في أراضي لوغانسك.

وفي إطار مكافحة البطاريات، أصابت القوات الجوية الروسية بأسلحة عالية الدقة ثلاثة فصائل للمدفعية وخمسة فصائل لمدافع هاون للقوات الأوكرانية في دونباس.

كذلك دمّرت القوات الجوية الروسية بأسلحة عالية الدقة، 10 مواقع قيادة و7 مستودعات للذخيرة تابعة للجيش الأوكراني خلال يوم.

من جهة ثانية، قال النائب الأول لوزير الإعلام في جمهورية دونيتسك الشعبية دانييل بيزسونوف: إن عملية تحرير دونباس مستمرة، وتتواصل عمليات القضاء على مجموعة القوات الأوكرانية هناك.

تم تحرير ليسيتشانسك، وهذا يعني أن جمهورية لوغانسك الشعبية قد تحرّرت بالكامل تقريباً من الاحتلال الأوكراني. والعدو يتقهقر متراجعاً إلى سيفيرسك متكبّداً خسائر فادحة. والقرار المعقول حالياً، البدء بدك تحصينات النازيين الأوكرانيين في منطقة سيفيرسك بالمدفعية.

وأشار بيزسونوف، إلى أن الفصائل الأوكرانية في تلك المنطقة حصلت على تعزيزات مؤخراً، ولذلك من المستبعد أن تتراجع أو تستسلم بل ستواصل التضحية بعناصرها، لكنها رغم ذلك “لن تتمكن من كبح تقدّم قواتنا”.

وخلال اليوم الماضي، تكبّد العدو خسائر كبيرة في الاتجاهات الأخرى: في مقاطعة نيكولايف تم إسقاط “ميغ-29” أوكرانية، وكذلك تم تدمير 19 طائرة دون طيار معادية. وفي مقاطعة خاركوف، دمّر سلاح الجو الروسي قاعدة لتخزين الأسلحة والمعدات الحربية داخل مصنع خاركوف للجرارات، بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 5 مراكز مراقبة وثلاثة مستودعات ذخيرة وأربعة فصائل من راجمات الصواريخ الأمريكية.

وانتقد بيزسونوف، مواصلة الغرب ضخ الأسلحة والمعدات الحربية إلى أوكرانيا، وشدّد على أن هذه المساعدات ورغم ضخامتها لن تغيّر مسار الحرب على الجبهات وطبعاً سيتم استهدافها وتدميرها.

إلى ذلك، قالت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية: إن الفصائل الأوكرانية المسلحة قصفت صباح اليوم الأحد ثلاثة مراكز سكنية في الجمهورية، بما في ذلك دونيتسك.

وذكرت القيادة في بيانها، أن القصف الأوكراني لهذه المراكز السكنية تم بقذائف مدفعية من عيار 122 و152 و155 مم.

بدورها ، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن نظام كييف شن ضربات متعمّدة بصواريخ “توتشكا-أو” ذات ذخائر عنقودية وطائرات دون طيار من طراز Tu-143، على مناطق سكنية بمقاطعتي بيلغورود وكورسك الروسيتين.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية: “في الفترة من الساعة 3:00 إلى 3:30 بتوقيت موسكو فجر اليوم، شنّ نظام كييف ضربة متعمّدة بصواريخ “توتشكا-أو” باليستية مزودة بذخائر عنقودية، وطائرات دون طيار من طراز Tu-143 “ريس”، على مناطق سكنية في بيلغورود وكورسك، حيث لا توجد مواقع عسكرية”.

وشدّد كوناشينكوف على أن “الهجوم الصاروخي تم التخطيط له وتنفيذه عن قصد ضد السكان المدنيين في المدن الروسية”.

وأوضح المتحدث أن الدفاعات الجوية الروسية دمّرت في الجو كل صواريخ “توتشكا-أو” الباليستية الثلاثة ذات الرؤوس الحربية العنقودية والتي أطلقها المتطرفون الأوكرانيون على بيلغورود.

وأضاف: نتيجة اعتراض الصواريخ الأوكرانية، سقط حطام أحدها على مبنى سكني في المدينة.

وأكد كوناشينكوف أن الدفاعات الجوية الروسية دمّرت طائرتين أوكرانيتين دون طيار مفخختين من طراز Tu-143 “ريس” عند اقترابها من كورسك.

ولاحقاً، قال محافظ مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، إنه بعد سماع سلسلة من الانفجارات في مدينة بيلغورود، لقي 3 من المدنيين مصرعهم بينهم طفل، وأصيب 4 آخرون بجروح.

وأشار المحافظ إلى أنه تضرّرت نتيجة لذلك أيضاً، عشرات المنازل بما في ذلك 5 منها تدمّرت بالكامل.