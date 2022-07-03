لوكاشينكو: سنتصدى مع روسيا للنازية

مينسك – وكالات

قال رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، إنّ مينسك وموسكو لن تسمحا بإحياء النازية كسلاح للغرب الجماعي موجه ضد العالم السلافي.

وأضاف لوكاشينكو، خلال وضع إكليل من الزهور في المجمع التذكاري “تل المجد” بالقرب من مينسك، اليوم: “لا يريد أي أحد منا – البيلاروس والروس والأوكرانيون – الحرب. لكننا لن نسمح ببعث النازية كسلاح للغرب الجماعي لتوجيهه ضد العالم السلافي”.

وشدد رئيس بيلاروسيا على “عدم الجواز لأي أحد بشطب ذكرى النصر العظيم لدى الناس”، مؤكداً أنّ بلاده “دعمت وستواصل دعم روسيا والوقوف إلى جانبها لاحقاً”.

وقال: “يلومنا البعض اليوم بالقول إننا الدولة الوحيدة في العالم التي تدعم روسيا في كفاحها ضد النازية… لقد دعمنا روسيا وسنواصل دعمنا لها”، لافتاً إلى أنّ الادعاءات ضد مينسك في هذا الصدد “سخيفة ومحزنة”.

وأكد لوكاشينكو أنّ روسيا “أقامت حاجزاً ضد الإساءة إلى كل ما هو روسي”، مضيفاً أنّ “روسيا دولة شقيقة لنا، وهي أقرب دولة لنا في العالم، وفيها يعيش أشقاؤنا”.

وأشار إلى أنّ سكان بيلاروسيا يشعرون بالأسى “لوقوع القتال اليوم بين شعبين شقيقين لنا هما الروس والأوكرانيون”.

وفي وقتٍ سابق اليوم، بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تهنئة إلى نظيره البيلاروسي بمناسبة عيد استقلال بيلاروسيا، أكد خلالها ضرورة تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

يُذكر أنّ الدولتين وقعتا على معاهدة اتحاد بينهما في عام 1997، من أجل تعميق التكامل بين موسكو ومينسك.