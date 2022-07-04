استشهاد مدنيين اثنين في إنزال للاحتلال الأمريكي بريف دير الزور

استشهد مدنيان خلال عملية إنزال جوي نفذتها قوات الاحتلال الأمريكي في قرية الزر بريف دير الزور الشمالي الشرقي.

وأفادت مصادر محلية أن طائرات حوامة تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي نفذت فجر اليوم عملية إنزال جوي في قرية الزر بريف دير الزور الشمالي الشرقي بمساندة مجموعة من مسلحي ميليشيا “قسد” ما أدى إلى استشهاد مدنيين اثنين، وأشارت المصادر إلى أن عملية الإنزال ترافقت بإطلاق للنار بشكل كثيف وذلك ضمن سياسة الاحتلال الأمريكي بالتضييق على الأهالي في المناطق التي يحتلها في الجزيرة السورية.

 

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