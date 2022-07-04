الدفاع الروسية: اعتداءات جديدة لجبهة النصرة بمنطقة خفض التصعيد بإدلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تسجيل 3 اعتداءات لإرهابيي “جبهة النصرة” في منطقة خفض التصعيد بإدلب خلال الساعات الماضية على المناطق الآمنة المجاورة.

وذكر نائب رئيس مركز التنسيق الروسي في قاعدة حميميم يفغيني غيراسيموف في بيان صحفي، أنه تم خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية تسجيل 3 حالات قصف في منطقة إدلب لخفض التصعيد من تنظيم جبهة النصرة الإرهابي اثنتان منها في محافظة حلب وواحدة في اللاذقية.

وأعلنت الدفاع الروسية أكثر من مرة خلال الأسابيع الأخيرة تصاعد أنشطة وتحركات التنظيمات الإرهابية الموالية للنظام التركي في محيط إدلب عقب إعلان تركيا نيتها بدء عدوان جديد لها على الأراضي السورية.