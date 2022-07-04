بوتين يهنئ القوات المسلحة الروسية بتحرير لوغانسك

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القوات المسلحة الروسية وقوات جمهورية لوغانسك الشعبية بتحرير كامل الجمهورية مشيراً إلى أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا مستمرة حتى تحقيق جميع أهدافها.

وقال بوتين خلال اجتماع مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم: أهنى قواتنا وقوات جمهورية لوغانسك الشعبية بالنصر ويمكن للوحدات التي شاركت بالعمليات العسكرية في لوغانسك أن ترتاح فيما تتابع التشكيلات العسكرية الأخرى مهامها.

من جهته أوضح شويغو أن عملية تحرير لوغانسك تمت بنجاح يوم أمس حيث تم تحرير ليسيتشانسك أكبر المدن في الجمهورية وتحرير مساحة 670 كيلومتراً مربعاً لافتاً إلى أن القوات الأوكرانية خسرت خلال الأسبوعين الماضيين 546 عنصراً وتم تدمير196 دبابة و12 طائرة مسيرة و69 منظومة صاروخية وراجمات صواريخ و166 مدفعاً وهاوناً وحوالي 216 عربة عسكرية مختلفة.