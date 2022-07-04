ذهبية وفضية من نصيب البطل الرباع معن أسعد

أحرز لاعب منتخب سورية لرفع الأثقال معن أسعد الميدالية الذهبية ضمن منافسات النتر بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة في مدينة وهران الجزائرية.

ونال أسعد ذهبية النتر ضمن منافسات وزن فوق 102 كغ محققاً رقماً قدره 247 كغ وبفارق كبير عن صاحب المركز الثاني الذي سجل 235 كغ، وكان أسعد نال فضية الخطف في وقت سابق اليوم ضمن الدورة ذاتها ضمن منافسات الخطف بعد أن رفع 197 كغ علماً أن الذهبية أحرزها الجزائري وليد بيداني برفعه 202 كغ بينما نال المصري أحمد جابر البرونزية برفع 170 كغ.