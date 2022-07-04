سورية تشارك بمهرجان”المدن المتوائمة مع طهران”

بمشاركة سورية انطلقت في طهران اليوم فعاليات المهرجان الدولي الأول للمدن الصديقة والمتوائمة مع العاصمة الإيرانية ومعرض المدن المتوائمة مع المدن الإيرانية.

وتمثلت المشاركة السورية بجناح في المعرض تم فيه عرض لوحات وبروشورات تحاكي المعالم التاريخية والثقافية والحضارية والعمرانية والأصالة والتاريخ والعراقة السورية حيث لاقى الجناح السوري إقبالاً لافتاً من زوار المعرض والمشاركين في المهرجان.

وخلال زيارته للجناح السوري مع عدد من المسؤولين الإيرانيين أكد السفير السوري في طهران الدكتور شفيق ديوب أن المشاركة السورية في هذه الفعالية المتميزة أمر طبيعي نظراً للعلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين سورية وإيران لافتاً إلى أن المهرجان والمعرض يوفران فرصة مهمة للتواصل والتعاون بين عواصم ومدن العالم ويساعدان في تبادل الخبرات والتجارب والأفكار التي تسهم في بناء المدن الذكية.

 

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