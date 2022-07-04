طاولة مستديرة بعنوان(مهندسو المستقبل.. سورية وروسيا من الحرب إلى السلام)

عقدت في محافظة تولا الروسية جنوب العاصمة موسكو اليوم طاولة مستديرة في إطار المنتدى الصناعي الشبابي الدولي العاشر بعنوان (مهندسو المستقبل.. سورية وروسيا من الحرب إلى السلام).

وتناولت كلمات المشاركين مواضيع إعداد الخبراء الأجانب في الجامعات الروسية والجهود الروسية المبذولة لمستقبل سورية والمشاريع الدولية في مجال التعليم والطب والخطط المتعلقة بآفاق التعاون مع جامعة دمشق.

سفير سورية لدى روسيا الاتحادية الدكتور رياض حداد أشار في كلمة له إلى الجهود الروسية المبذولة في مساعدة سورية على بناء مستقبلها مستعرضا بعض الحقائق المفصلية التي مرت على سورية منذ ما يزيد على عشرة أعوام من حرب إرهابية مدعومة من قبل الغرب بقيادة الولايات المتحدة وحلفائها، وأكد حداد أن الحرب لم تنته وأن هناك الكثير من المناطق التي تستبيحها التنظيمات الإرهابية التي تنتشر فيها بحماية ودعم لا محدود من قوات الاحتلال التركي الموجودة في شمال سورية.