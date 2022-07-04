“عام الغوطة”يتابع فعالياته لتمكين الجرحى

دمشق- عبد الرحمن جاويش:

مجموعة من الفعاليات تقام تحت عنوان”عام الغوطة”ومن ضمنها دورة”جرحى الوطن”التي أقيمت في ببيلا واختتمت فعالياتها اليوم الإثنين.

أمين فرع ريف دمشق لحزب البعث العربي الإشتراكي الرفيق رضوان مصطفى بين في تصريح لـ”البعث أونلاين”أن هذه الدورة حققت مجموعة من الأهداف التي تعود بالمنفعة العامة لجرحى الحرب، إضافة لمساعدتهم في تعلم مهنة يمكنهم الاعتماد عليها في معيشتهم ما سينعكس إيجاباً عليهم، حتى لو اقتصرت الاستفادة على تصليح الأدوات الكهربائية المنزلية، وأشار الرفيق مصطفى إلى أن قيادة الحزب قدمت دعماً كبيراً لإقامة و تأمين مستلزمات نجاح هذه الدورات.

كما أكد المحاضرون الأثر الإيجابي الذي تركته هذه الدورة لدى الجرحى، على اعتبارها تعزز إرادتهم في النجاح، مؤكدين أن هذه الدورة هي خطوة أولى ضمن منظومة عمل متكامل تشكل”عام الغوطة”