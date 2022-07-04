منتخبنا لسلة للرجال يخسر أمام نظيره الإيراني

خسر منتخب سورية بكرة السلة للرجال أمام نظيره الإيراني بنتيجة 91-56 نقطة بمباراته الثانية ضمن النافذة الثالثة من تصفيات كأس العالم وذلك في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على أرض صالة الحمدانية بحلب.

وتقدم المنتخب الإيراني بالربع الأول بواقع 8-22 نقطة لينتهي النصف الأول بتقدم المنتخب الإيراني 39-28 قبل أن يحسم المباراة لمصلحته بنتيجة 56-91 نقطة.

وافتتح منتخبنا منافسات هذه النافذة بالخسارة أمام منتخب البحرين بنتيجة 76-67 نقطة.

وكان منتخبنا خسر أمام نظيره الإيراني بنتيجة 80-68 نقطة خلال لقائهما في إيران ضمن النافذة الثانية والتي افتتحها بالفوز على نظيره البحريني بنتيجة 80-64نقطة في مباراتهما في البحرين.

 

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