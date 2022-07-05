إغلاق محطة وقود في القنيطرة

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نظم عناصر دائرة حماية المستهلك بالقنيطرة ضبطاً تموينياً بإغلاق محطة اتحاد فلاحي القنيطرة لتوزيع المحروقات لمدة شهر بمخالفة بيع مادة البنزين المدعوم خارج البطاقة الذكية.

وأشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالقنيطرة المهندس حمدي العلي إلى أنه مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تم تكثيف الجولات الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية لمراقبة أسعار الحلويات والألبسة وألعاب الأطفال وغيرها حيث تم تنظيم 6 ضبوط تموينية طالت عدداً من المحال التجارية بمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بسعر زائد وعدم حيازة فواتير وتم سحب 5 عينات من المواد الغذائية.

 

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