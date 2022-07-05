استشهاد فلسطيني في الضفة بعد تعرّضه للضرب المبرح على يد جنود الاحتلال

استشهاد فلسطيني في الضفة بعد تعرّضه للضرب المبرح على يد جنود الاحتلال

البعث – وكالات:

استشهد فلسطيني وأصيب آخر اليوم، بسبب اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهما في مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا، أن قوات الاحتلال المتمركزة على أحد حواجزها قرب جدار الفصل العنصري في مدينة طولكرم، أطلقت الرصاص باتجاه شاب فلسطيني ما أدّى إلى إصابته، بينما اعتدت بالضرب المبرح على الفلسطيني أحمد عياد (32 عاماً) ونكّلت به، ما أدّى إلى استشهاده.

جاء ذلك بعد إصابة فلسطيني الليلة الماضية، برصاص قوات الاحتلال، التي اقتحمت بلدة أبو ديس شرق مدينة القدس المحتلة، واعتدت على الفلسطينيين.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال 7 فلسطينيين في عدد من مدن الضفة الغربية، بعد أن اقتحمت مخيم جنين، وبلدات الظاهرية في الخليل، وبيت فوريك في نابلس، وطمون في طوباس، كما اعتقلت شابين على حواجزها في بلدة قلنديا وحي الشيخ جراح بالقدس.

في الأثناء، جرّفت قوات الاحتلال مساحاتٍ من أراضي الفلسطينيين في بلدتي نعلين غرب مدينة رام الله ودوما جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال جرّفت ستة دونمات مزروعة بأشجار الزيتون في محيط أحد حواجزها في بلدة نعلين.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة دوما في نابلس وقامت بتجريف مساحات من الأراضي المحيطة بنبع البلدة ودمّرت أنابيب المياه والأسلاك الشائكة المحيطة بها.

وفي قطاع غزة المحاصر، توغّلت أربع جرافات ودبابتان للاحتلال في الأراضي الزراعية شرق مخيم المغازي وسط القطاع، وقامت بأعمال تجريف ووضعت سواتر ترابية وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز السام.

من جانبهم، جدّد عشرات المستوطنين الإسرائيليين اقتحام المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشدّدة من قوات الاحتلال.