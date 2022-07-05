الخارجية الصينية: تحالف الناتو الدفاعي “نكتة القرن”

البعث – وكالات:

ذكّر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان بعواقب أعمال حلف الناتو في يوغوسلافيا وأفغانستان والعراق وليبيا.

وفي تعليقه على تصريحات مسؤولي حلف الناتو وخاصة أمينه العام ينس ستولتنبرغ بشأن الطابع الدفاعي لنشاط الحلف، أوضح تشاو لي جيان في صفحته على تويتر أن “الناتو تحالف دفاعي؟ إنها نكتة القرن والقنابل تعدّ رمزاً رئيسياً لهذا التحالف الدفاعي”.

ونشرت روسيا نهاية العام الماضي مشاريع معاهداتها مع الولايات المتحدة وحلف الناتو حول الضمانات الأمنية، وكان من بين مطالب موسكو تخلي الناتو عن مواصلة توسّعه شرقاً والتخلي عن انضمام أوكرانيا إليه، وكذلك التخلي عن إنشاء القواعد العسكرية في الجمهوريات السوفييتية السابقة، وبالإضافة إلى ذلك دار الحديث عن عدم نشر الأسلحة الضاربة بالقرب من الحدود الروسية وانسحاب قوات الحلف في شرق أوروبا إلى المواقع التي كانت تشغلها عام 1997.

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