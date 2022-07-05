بؤرتان استيطانيتان جديدتان في الجولان السوري المحتل

الجولان السوري المحتل- سانا

استمراراً في سياستها التوسعية الاستيطانية أقرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مخططاً استيطانياً جديداً لإقامة بؤرتين جديدتين في الجولان السوري المحتل.

وذكرت وسائل إعلام العدو أن ما تسمى “لجنة التخطيط والبناء” في كيان الاحتلال أعلنت عن مخطط لإقامة مستوطنتين جديدتين في الجولان المحتل مواصلة لمساعيها لإحداث تغيير ديموغرافي فيه.

وتؤكد سورية باستمرار أن الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من أراضيها وتعمل على إعادة كل ذرة من ترابه إلى الوطن بكل الوسائل المتاحة باعتباره حقاً أبديا لا يسقط بالتقادم ودعمها لأهله في مقاومتهم الاحتلال الإسرائيلي ورفضهم سياسة نهب الأراضي والممتلكات التي يتبعها الاحتلال في الجولان بما في ذلك إقامته المستوطنات على أراضيه بهدف تغيير طابعه الديموغرافي والجغرافي والقانوني.

يشار إلى أن الامم المتحدة تشدد في قراراتها المتعلقة بالجولان السوري المحتل على ضرورة انسحاب كيان الاحتلال الإسرائيلي الكامل منه حتى خط الرابع من حزيران عام 1967.

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